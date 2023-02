Calcio: Fifa the best, Messi, Mbappé e Benzema i tre candidati al premio di miglior giocatore

Calcio: Fifa the best, Messi, Mbappé e Benzema i tre candidati al prem...

– (Adnkronos) – I tre candidati per il premio Fifa the best come miglior giocatore sono Karim Benzema, attaccante francese del Real Madrid e vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro, il connazionale del Psg Kylian Mbappé e Lionel Messi, fresco Campione del Mondo con l'Argentina. Per quanto riguarda il riconoscimento riservato alla miglior giocatrice, le finaliste sono: Beth Mead, calciatrice dell'Arsenal e della Nazionale Inglese; Alex Morgan protagonista con le maglie della Nazionale Usa e del San Diego Wave.

La terza candidata è Alexia Putellas, stella del Barcellona e della Spagna.