Calcio: FifPro, 'un giocatore su sei ha fatto più di 55 presenze'

Londra, 5 set. (Adnkronos) – Il sindacato mondiale dei giocatori FifPro ha pubblicato i suoi ultimi dati sul monitoraggio del carico di lavoro dei giocatori, esaminando 1.500 calciatori maschi nella stagione 2023-24.

Dieci giocatori hanno fatto 70 o più presenze per club e nazionale. L'ex attaccante del Manchester City Julian Alvarez ha giocato di più – 75 – con altre sei stelle della Premier League nella top 10 come Phil Foden, Luis Diaz, Darwin Nunez, Cody Gakpo, John McGinn e Kai Havertz. Inoltre si prevede che le presenze di Foden aumenteranno a 77 nella stagione in corso e 83 nella stagione 2025-26, come risultato dell'aggiunta di più partite alle competizioni europee per club, alla Coppa del mondo per club e alla Coppa del mondo. Un giocatore su sei (17%) ha fatto più di 55 presenze.

Il difensore del Tottenham e dell'Argentina Cristian Romero ha accumulato il maggior numero di viaggi internazionali: ha fatto 26 viaggi internazionali, coprendo 162.978 chilometri e impiegando un totale di 211 ore. Alcuni giocatori hanno avuto appena il 12% dei giorni in un anno solare di riposo, il che equivale a meno di un giorno alla settimana. La FifPro afferma che ciò viola gli standard internazionali di sicurezza e salute sul lavoro. Quasi un terzo (30%) dei giocatori ha sopportato sequenze di almeno sei settimane consecutive di partite consecutive (due partite o più alla settimana).