Calcio: Figc convoca Consiglio federale il 16 febbraio

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – La Figc ha convocato oggi, a quanto si apprende, il consiglio federale per il 16 febbraio. Ancora da definire l'ordine del giorno ma la pre-convocazione del Consiglio era stata annunciata dal presidente Gabriele Gravina nella lettera alla Lega di Serie A dopo la richiesta dell'amministratore delegato Luigi De Siervo, di prorogare i termini per aggiornare gli statuti con i nuovi principi su quorum e maggioranze assembleari.

"Laddove però in tale predetto termine del 15 febbraio 2022 la Lega Serie A non provvedesse ad adeguare il proprio statuto ai richiamati principi informatori, adeguamento che la Lega di Serie B e la Lega Pro hanno già effettuato come da Consiglio federale del 26 gennaio 2022, questa federazione sarà costretta a porre in essere i conseguenti provvedimenti", scriveva la Figc. I club di Serie A avevano inviato una lettera a Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, e al presidente Coni Giovanni Malagò per esprimere il proprio dissenso riguardo la riforma voluta dal presidente della Figc.

Il numero uno del Coni ha sottolineato che la Lega ha "come interlocutore istituzionale" la Figc, mentre la Vezzali ha cercato di riaprire il dialogo: "cercate una sintesi ed evitate determinazioni che possano inficiare il confronto", ha scritto la sottosegretaria allo sport.