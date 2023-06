Calcio: Figc, Coverciano aperta per l'arte, primo vernissage con protagonista Pistoletto

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Il Centro Tecnico Federale di Coverciano apre per la prima volta le sue porte all’arte e si trasforma in una vera e propria ‘galleria d’eccezione’, a suo modo unica al mondo: il progetto, senza precedenti, è ispirato dal Presidente della Fig...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Il Centro Tecnico Federale di Coverciano apre per la prima volta le sue porte all’arte e si trasforma in una vera e propria ‘galleria d’eccezione’, a suo modo unica al mondo: il progetto, senza precedenti, è ispirato dal Presidente della Figc Gabriele Gravina, con l’obiettivo principale di avvicinare due dimensioni solo apparentemente molto distanti, l’arte e il calcio, per favorire lo scambio delle reciproche identità, incoraggiando un dialogo stimolante che possa coinvolgere e appassionare le giovani generazioni. ‘Arte e Calcio: contaminiAMOci’, progettualità pluriennale sviluppata in collaborazione con Zerynthia – Associazione per l'Arte Contemporanea OdV, prevede l’esposizione di opere e installazioni di diversi artisti contemporanei di fama internazionale negli spazi comuni, esterni ed interni, della Casa delle Nazionali, favorendo la contaminazione del luogo simbolo del calcio italiano da parte di diverse sensibilità artistiche. Lo afferma la Figc in una nota.

Per il primo ‘vernissage’, Figc e Zerynthia hanno puntato su un debutto in grande stile e su un protagonista assoluto: Michelangelo Pistoletto, uno dei maestri dell’Arte Povera e dell’Arte del Novecento, accolto con entusiasmo anche dagli Azzurri e dal Ct Roberto Mancini, che questa mattina hanno svelato la sua opera ‘Il Calcio nella Formula della Creazione’, che da oggi adornerà l'ingresso del Centro Tecnico Federale, accompagnando l’ingresso di atleti e visitatori. Da oggi e fino alla fine di dicembre 2023, il Centro Tecnico Federale ospiterà una serie di installazioni realizzate per l’occasione dall’artista, che hanno come filo conduttore proprio ‘la Formula della Creazione’, tema centrale della sua ricerca, dedicata al gioco del calcio. L’artista parte dal segno matematico dell’infinito, al quale aggiunge un terzo cerchio centrale al centro. I due cerchi esterni rappresentano tutte le diversità e le antinomie, tra cui natura e artificio. Quello centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il grembo generativo della nuova umanità. L’opera è composta da 100 sfere in marmo, che richiamano i palloni da calcio.

“Oltre ad essere la Casa delle Nazionali, della formazione degli allenatori, degli arbitri e dei dirigenti del calcio italiano, il Centro Tecnico Federale di Coverciano da oggi è anche uno straordinario luogo d’Arte”, ha affermato il presidente della Figc Gravina.“Aprire il Centro di Coverciano ad un pubblico eterogeneo e non solo agli appassionati di calcio arricchisce il processo virtuoso di confronto con altri mondi, con l’obiettivo di rendere il calcio più aperto, più moderno e maggiormente integrato con la società contemporanea. Il calcio è cultura popolare, è parte integrante della formazione identitaria della coscienza civile del nostro Paese e, grazie a questa progettualità, si offre strumento per uno scambio di valore e di valori a beneficio delle ragazze e dei ragazzi, che rappresentano il nostro futuro. Desidero ringraziare per la disponibilità e per l’entusiasmo Zerynthia e, in particolare, il maestro Pistoletto, grazie ai quali compiamo un passo fondamentale verso il compimento della rivoluzione culturale di cui mi sono fatto promotore dal mio arrivo alla presidenza federale”.

"Questa iniziativa – ha sottolineato il sindaco di Firenze Dario Nardella – rappresenta un’occasione di riflessione culturale sul calcio. Ed è l'aspetto 'umanistico' dello sport più amato dagli italiani ad essere protagonista di un progetto che sottolinea come l'arte e il calcio, esperienze immersive ed uniche nel loro genere, hanno un punto unico: la massima libertà espressiva. Entrambi, inoltre, sono un linguaggio globale in grado unire culture e personalità differenti. Il binomio arte e sport divenne inscindibile in Grecia, tanto che le gare e gli esercizi di palestra furono uno dei temi preferiti dagli artisti", conclude Nardella.