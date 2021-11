Calcio: Figc, gli azzurri tornano al Bambino Gesù con la coppa degli Europei (3)

(Adnkronos) – La collaborazione è proseguita anche nel 2020, in piena pandemia Covid-19, con diverse attività a sostegno delle raccolte fondi promosse dall’Ospedale; con doni per i bambini e i ragazzi ricoverati nelle sedi del Gianicolo, Palidoro e di Santa Marinella in occasione del Natale e con il supporto degli Azzurri e delle Azzurre alla campagna di comunicazione su Instagram ‘Yes Mask’, ideata dal Bambino Gesù per promuovere l’uso corretto della mascherina.

La Figc ha inoltre candidato l’Ospedale Pediatrico al premio ‘Uefa Foundation For Children Award 2020’, che è valso all’Ospedale il riconoscimento per l’impegno a favore dei bambini con un contributo di 50.000 euro da parte della Confederazione delle Federazioni calcistiche europee. Attraverso la Fondazione Bambino Gesù Onlus, la somma è stata destinata alla realizzazione di un progetto multimediale, in collaborazione con Figc, per valorizzare il rapporto virtuoso tra sport e salute, a beneficio di bambini, adolescenti e famiglie.

Nel maggio 2021, Figc e Bambino Gesù hanno rinnovato l’accordo di collaborazione per proseguire nell’opera di sostegno delle attività dell’Ospedale, in particolare per la realizzazione del nuovo Centro di Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro (Fiumicino). La struttura ospiterà bambini e adolescenti con malattie rare, inguaribili, ad alta complessità assistenziale e garantirà una presa in carico di tutto il nucleo familiare.