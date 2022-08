Calcio: Figc, Milena Bertolini confermata ct della Nazionale femminile

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – La Federcalcio ha annunciato i nomi degli allenatori che guideranno nella prossima stagione le Nazionali Femminili. Come Ct della Nazionale Femminile è stata confermata Milena Bertolini, che a inizio settembre sarà chiamata a blindare la qualificazione al prossimo Mondiale.

Sale dall’Under 17 all’Under 23 Nazzarena Grilli e cambiano panchina anche Selena Mazzantini e Jacopo Leandri, che passano rispettivamente dall’Under 23 all’Under 19 e dall’Under 16 all’Under 17. Nella passata stagione allenatrice in seconda nell’Under 19, Viviana Schiavi avrà il compito di guidare l’Under 16.

Gli impegni 2022/23. Reduce dalla delusione per l’eliminazione prematura nel Campionato Europeo, la Nazionale Femminile di Milena Bertolini dovrà voltare subito pagina per cercare di centrare la qualificazione al Mondiale: prime in classifica nel Gruppo G con due punti di vantaggio sulla Svizzera, le Azzurre sono chiamate a difendere il primato che vale il pass per il torneo iridato nelle ultime due gare del girone in programma il 2 e il 6 settembre con Moldova e Romania.

Se l’Under 23, che si ritroverà a fine mese a Coverciano per il primo raduno stagionale, giocherà al pari dell’Under 16 solo gare amichevoli, continuando nella sua funzione di facilitare il passaggio delle ragazze dall’attività giovanile a quella senior, Under 19 e Under 17 sono attese come ogni anno dalle qualificazioni ai rispettivi Campionati Europei di categoria.

L’Under 19, che inizierà la nuova stagione affrontando in amichevole Svizzera (3 settembre) e Paesi Bassi (6 settembre), per la prima fase di qualificazione sarà di scena in Ungheria, dove affronterà la Serbia (5 ottobre), il Galles (8 ottobre) e le ungheresi padrone di casa (11 ottobre).

L’Under 17, impegnata il 6 e il 9 settembre in una doppia amichevole con la Germania, ospiterà in Italia le gare della prima fase di qualificazione (i match saranno trasmessi in diretta streaming su RaiSport e sul sito Figc, per il dettaglio clicca qui): le Azzurrine faranno il loro esordio il 4 ottobre con l’Islanda per poi affrontare il 7 la Francia e il 10 la Svizzera.