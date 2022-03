Calcio: Figc, presentato concorso per assegnazione borsa di studio intitolata ad Astori

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – Si è svolto oggi un convegno webinar di formazione e aggiornamento su tutela della salute e lotta al doping, valido per il rilascio delle Licenze Nazionali per l’iscrizione al campionato delle società affiliate alle tre Leghe professionistiche, organizzato dalla Commissione Medico Scientifica Federale e dalla Commissione Federale Antidoping.

Nel corso dell’incontro è stato presentato dal prof. Paolo Zeppilli, medico federale e presidente della Commissione Medico Scientifica Federale, il concorso bandito dalla Figc per l’assegnazione di una borsa di studio intitolata al calciatore della Nazionale e della Fiorentina Davide Astori. La borsa, che si rivolge a giovani ricercatori, è riservata esclusivamente a progetti di ricerca sulla tematica “Prevenzione primaria e secondaria della morte improvvisa nel calcio”.

Sulla materia il prof. Gaetano Thiene, professore ordinario di Anatomia Patologica presso l'Università degli Studi di Padova, ha tenuto la Lettura Magistrale “La ricerca scientifica sulle patologie cause di morte improvvisa sui campi di gioco: un vanto del nostro Paese”.

Successivamente il dott. Vincenzo Castelli, presidente Fondazione Giorgio Castelli Onlus, ha presentato “Il protocollo di intervento nelle emergenze sui campi di gioco”, protocollo che si rivolge alle società delle Leghe professionistiche (A, B e Lega PRO) e alla serie A femminile, illustrando le linee guida di intervento e soccorso con le indicazioni necessarie al fine della corretta gestione delle emergenze cardio-respiratorie (arresto cardiaco e sincope di presumibile origine cardiaca) e dei traumi maggiori (concussione cerebrale, trauma facciale, spinale, toracico, addominale) durante gli incontri ufficiali, al fine di promuovere un’assistenza efficace e tempestiva da parte di personale altamente specializzato sotto la guida di un responsabile medico unico che agisca di supporto ai medici sociali.

Al termine della sessione mattutina il dott. Francesco Braconaro, componente della Commissione Medico Scientifica Federale e coordinatore dei medici delle società di Lega Pro, ha illustrato il progetto formativo BLSD (rianimazione cardio-polmonare con defibrillatore) che la Lega Pro sta portando avanti, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, per l’addestramento degli staff tecnico-sanitari dei propri club.

Nella sessione pomeridiana, destinata alla formazione-aggiornamento sulla lotta al doping, Giuseppe Capua, presidente Commissione Federale Antidoping e componente della Commissione Medico Scientifica Federale, ha illustrato i numeri dei controlli Antidoping della Figc per l’anno 2021.

Ha inoltre illustrato la nuova figura di rappresentante dell’atleta, ruolo nato nel 2019 quando viene emanato ed approvato dal Comitato Esecutivo insieme al Comitato Atleti della Wada il documento “Athlete’s Anti-Doping Rights Act”, diritti antidoping degli atleti, che al punto 11 prevede, tra i vari diritti riconosciuti all’atleta, quello di farsi accompagnare durante tutte le operazioni antidoping da un suo rappresentante.

Con la ripresa della stagione sportiva 2021-22, la Figc, per il tramite della Commissione Antidoping, seguendo le indicazioni della Nado Italia in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Wada, ha individuato e formato i propri collaboratori per offrire un servizio ai calciatori indirizzato alla tutela dei propri diritti durante le operazioni dei controlli antidoping. La principale responsabilità del rappresentante consiste nell’osservare e assistere l’atleta durante le operazioni burocratiche, qualora sia stato scelto dallo stesso atleta tra le varie figure di sua fiducia presenti. A chiusura della giornata la dott.ssa Alessia Di Gianfrancesco, direttore esecutivo Nado Italia, ha relazionato su argomenti strettamente legati al doping, quali norme sportive anti-doping, lista delle sostanze vietate 2022 e richiesta di esenzione a fini terapeutici (TUE).