Calcio: Figc, Retegui in visita al museo di Coverciano insieme alla famiglia

Firenze, 11 giu. – (Adnkronos) – Una visita al Museo del Calcio, per ripercorrere la storia azzurra attraverso i cimeli qui conservati: l’attaccante della Nazionale italiana, Mateo Retegui, si è concesso questa mattina poco prima di pranzo una visita al museo di Coverciano insieme alla famiglia. Il centravanti azzurro è in raduno al Centro Tecnico Federale per preparare le Finali di Nations League. Nelle sue due prime apparizioni in azzurro avvenute lo scorzo marzo, Retegui è andato a segno entrambe le volte, sia all’esordio contro l’Inghilterra che nella sfida di Malta.