Calcio: Figc, ripescate in Serie C Fermana e Torres

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – La Fermana e la Torres sono state ripescate in Serie C. Lo ha deciso la Figc dopo il pronunciamento del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso per la riammissione del Teramo e del Campobasso.

"Il presidente federale vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 28 luglio 2022; d’intesa con i Vice-Presidenti, delibera di concedere alle società Fermana F.C. S.R.L. e Torres S.R.L. la Licenza Nazionale del Campionato Serie C 2022/2023 e di ammetterle alla partecipazione al medesimo campionato", si legge nel comunicato della Federcalcio.