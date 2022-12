Calcio: Figc, si conclude dopo 20 anni la partnership con Puma

Firenze, 22 dic.

– (Adnkronos) – Si concluderà nei prossimi giorni la partnership tra Figc e Puma, la più lunga e vincente collaborazione tecnica nella storia degli Azzurri: 20 anni accompagnati da tanti momenti unici, tra i quali spiccano i trionfi nel Mondiale del 2006 e nel Campionato Europeo del 2021. Per l’occasione, la Figc ha voluto salutare oggi il proprio partner tecnico con la Campagna di comunicazione ‘20 anni sul nostro petto’: sui principali quotidiani sportivi è stata pubblicata una pagina di ringraziamento con una grafica che mette in risalto le 13 maglie azzurre che hanno scandito questa fortunata partnership.

Inoltre, sui canali social della Figc, è stato pubblicato un video che ripercorre il percorso fatto insieme a Puma attraverso le maglie più iconiche ed alcuni dei protagonisti e delle protagoniste che le hanno indossate.

Puma, per celebrare e ripercorrere le tappe più significative di questo rapporto, ha invece scelto di riunire in una speciale ed emozionante one-to-one due dei suoi ambassador più amati della Nazionale italiana: Gianluigi Buffon, che detiene il record di presenze con 176 partite, campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012 e Giorgio Chiellini, che con la maglia azzurra ha collezionato 117 presenze e si è laureato campione d'Europa nel 2021.

Nel video, pubblicato sui profili Puma, le due leggende azzurre affrontano tre temi, ognuno attraverso alcune maglie che hanno fatto la storia della partnership Puma-Figc, ricordando episodi, aneddoti e curiosità della loro carriera in Nazionale: la più lunga partnership della storia della Nazionale e la più vincente; le cadute e i momenti difficili affrontati in questi anni; le divise che ritengono più iconiche. Tra le maglie protagoniste del video ci sono il primo kit di Puma (2002), che è lo stesso con cui Chiellini ha esordito in Nazionale e l’ultima maglia prodotta, quella con tecnologia ultraweave indossata fino allo scorso novembre; e poi la maglia ‘Rinascimento’ verde del 2019, quella della Confederations Cup (2009) e le divise vincenti di Buffon (la maglia oro del 2006) e Chiellini (la maglia del 2021).