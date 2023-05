Calcio: finale Coppa Germania femminile si giocherà per la prima volta con il Var

Colonia, 3 mag. (Adnkronos) - La finale della Coppa di Germania di calcio femminile, che si giocherà il 18 maggio tra i campioni in carica del Wolfsburg e il Friburgo, sarà caratterizzata per la prima volta nella storia dall'utilizzo del Var. Lo ha annunciato oggi la Federcalcio t...

Colonia, 3 mag. (Adnkronos) – La finale della Coppa di Germania di calcio femminile, che si giocherà il 18 maggio tra i campioni in carica del Wolfsburg e il Friburgo, sarà caratterizzata per la prima volta nella storia dall'utilizzo del Var. Lo ha annunciato oggi la Federcalcio tedesca (Dfb), che ha anche riferito che verrà utilizzata anche la tecnologia della linea di porta. "L'uso di assistenti video in questa partita è un ulteriore passo verso la professionalizzazione del calcio femminile", ha dichiarato il capo dipartimento Christine Baitinger. "I nostri arbitri sono molto ben preparati per questo grazie alla formazione adeguata e agli incarichi nel centro di assistenza video. Siamo molto entusiasti di questa innovazione", ha affermato.

Anche Fabienne Michel, che dirigerà il match, ha parlato di "un passo importante per lo sviluppo del ramo femminile". Le assistenti video saranno Vanessa Arlt e Katrin Rafalski, due volte segnalata come miglior arbitro dell'anno in Germania e che dal 2019 collabora già con il Var nelle partite di calcio maschile. Sono già stati venduti circa 29.000 biglietti per la finale, a 15 giorni dalla partita. Il record storico di ascolti per il calcio femminile in Germania è stato raggiunto il 23 aprile nella partita tra Colonia ed Eintracht Francoforte nella Bundesliga femminile, con 38.365 spettatori. Intanto il precedente record per una finale era stato registrato nel 2010 a Colonia, con 26.282 spettatori, cifra già superata con la prevendita dei biglietti per la definizione della stagione in corso.