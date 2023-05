Calcio: finale Europa League, i convocati del Siviglia

Siviglia, 29 mag. - (Adnkronos) - Manca sempre meno alla finale di Europa League tra Siviglia e Roma che si giocherà il prossimo 31 maggio alle 21 a Budapest. La squadra spagnola ha già diramato la lista dei convocati in vista del prossimo impegno europeo. Rosa al completo per Jos&eacu...

Siviglia, 29 mag. – (Adnkronos) – Manca sempre meno alla finale di Europa League tra Siviglia e Roma che si giocherà il prossimo 31 maggio alle 21 a Budapest. La squadra spagnola ha già diramato la lista dei convocati in vista del prossimo impegno europeo. Rosa al completo per José Luis Mendilibar: partiranno per l'Ungheria anche lo squalificato Acuna e i giocatori fuori lista. Ecco l'elenco completo dei convocati: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, Nianzou, Badé, Marcao, Rekik, Alex Telles, Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Manu Bueno, Óliver Torres, Rakitic, Lamela, Ocampos, Suso, Papu Gómez, Bryan Gil, Rafa Mir e En-Nesyri.