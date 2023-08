Calcio: Fiorentina, Beltran arrivato in Italia, stasera presentazione al Franchi

Firenze, 12 ago. - (Adnkronos) - Lucas Beltran è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante argentino nel primo pomeriggio di sabato è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino per iniziare la sua esperienza in maglia viola. Ora il 22enne di Cordoba ...

Firenze, 12 ago. – (Adnkronos) – Lucas Beltran è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante argentino nel primo pomeriggio di sabato è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino per iniziare la sua esperienza in maglia viola. Ora il 22enne di Cordoba è in viaggio verso Firenze per sottoporsi alle visite mediche, terminate le quali raggiungerà lo stadio Artemio Franchi. L'argentino, infatti, assisterà all'amichevole della sua squadra contro l'Ofi Creta – in programma alle 20 – e sarà presentato ai suoi nuovi tifosi.