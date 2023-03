Calcio: Fiorentina, Bianco colpito da un pugno da invasore di campo durante match con Sivasspor

Sivas, 16 mar. - (Adnkronos) - Episodio grave avvenuto nel finale del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina. Un tifoso turco ha invaso il terreno di gioco nel recupero con i viola in vantaggio per 4-1 e ha sferrato un pugno al volto del giovane centr...

Sivas, 16 mar. – (Adnkronos) – Episodio grave avvenuto nel finale del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina. Un tifoso turco ha invaso il terreno di gioco nel recupero con i viola in vantaggio per 4-1 e ha sferrato un pugno al volto del giovane centrocampista gigliato Alessandro Bianco. Il ventenne ha poi commentato sui social con un amaro "Non male" e postando una sua foto con il naso e il labbro sanguinanti.