Firenze, 22 giu. – (Adnkronos) – Dopo l'incontro di ieri tra la Fiorentina e gli agenti di Vincenzo Italiano, pochi minuti fa l'allenatore viola è atterrato all'aeroporto Galileo-Galilei di Pisa. Italiano è rientrato in Toscana dopo alcuni giorni di vacanza in Sicilia e oggi è in programma la firma sul contratto che lo legherà al club viola fino al 2024, con opzione fino al 2025.

L'allenatore viola non ha rilasciato dichiarazioni all'arrivo in aeroporto.