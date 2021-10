Calcio: Fiorentina, Olybet.Tv nuovo official infotainment partner

Firenze, 30 set. – (Adnkronos) – La Fiorentina e la piattaforma di sport e intrattenimento OlyBet.TV hanno annunciato oggi l’accordo che renderà OlyBet.TV il nuovo Official Infotainment Partner del club. OlyBet.TV, si legge in una nota, offre un’ampia selezione di sport, intrattenimento, notizie, competizioni ed eventi dal vivo a cui è possibile accedere a livello globale.

"Siamo lieti di accogliere OlyBet.TV nella famiglia viola e siamo molto soddisfatti di questa nuova partnership che conferma la crescita globale della Fiorentina in mercati ad alto potenziale come questo", ha dichiarato Giuseppe Barone, Direttore Generale della Fiorentina. "Sono convinto che la partnership consentirà a entrambi i marchi di sviluppare ulteriormente la propria strategia commerciale a livello internazionale".

"Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con la Fiorentina e con i tifosi.

Il club ha una lunga tradizione e forti ambizioni per il futuro. Il marchio OlyBet.TV offrirà nuove opportunità di coinvolgimento anche per gli appassionati di sport in tutta Europa. Attraverso OlyBet.TV è possibile accedere a un universo di intrattenimento sportivo e notizie, competizioni ed eventi dal vivo. Questa è una grande partnership", ha affermato Corey Plummer, presidente e Ceo di Olympic Entertainment Group e OlyBet Group. Il marchio OlyBet.TV sarà visibile sui led bordo campo e sul maxischermo dello Stadio Artemio Franchi in occasione delle gare casalinghe e sul backdrop interviste.