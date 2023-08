Calcio: Fiorentina, preso Nzola a titolo definitivo dallo Spezia

Firenze, 10 ago. – (Adnkronos) – E' ufficiale l'acquisto da parte della Fiorentina di Mbala Nzola dallo Spezia. A dare l'annuncio la stessa società gigliata sul proprio sito. "Acf Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola dallo Spezia Calcio. Nzola, nato a Buco-Zau (Angola) il 18 agosto 1996, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie del Carpi, Trapani e Spezia, Club con il quale, in Serie A, ha realizzato 26 gol in 77 apparizioni. Il nuovo calciatore viola ha indossato in 6 occasioni la maglia della Nazionale maggiore angolana segnando 2 reti".