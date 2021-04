Calcio: Fonseca, 'vogliamo tornare a vincere e fare una bella partita'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Vogliamo fare una bella partita e tornare ad essere forti. Il Cagliari è in un buon momento". Lo ha detto l'allentaore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari. "Non amo cercare scuse ma abbiamo perso giocatori importanti – ha proseguito Fonseca – inoltre giocare l'Europa League senza tutti i giocatori al completo è molto dispendioso.

Fino a marzo eravamo tra le prime quattro".