Calcio: Francia, Benzema annuncia l'addio alla Nazionale (2)

(Adnkronos) – Un addio che arriva dopo un Mondiale vissuto da spettatore, saltato a causa di un problema al quadricipite della coscia destra accusato alla vigilia della Coppa del Mondo.

Benzema lascia la nazionale francese dopo un rapporto travagliato. Per ben sei anni, tra il 2015 e il 2021, l'attaccante del Real non è mai stato convocato in nazionale per il "caso sextape". Benzema venne coinvolto (e poi condannato a un anno di reclusione con la condizionale) in un caso di estorsione ai danni del compagno di nazionale, Mathieu Valbuena, per un video a luci rosse che lo vedeva protagonista insieme alla fidanzata e poi finito in mani sbagliate.

Benzema è tornato solo prima degli Europei dello scorso anno. In totale l'attuale Pallone d'Oro ha giocato 97 partite in nazionale siglando 37 reti, quinto miglior marcatore all-time della Francia.