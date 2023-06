Calcio: Frattesi, 'contro la Spagna servirà un'Italia attenta e compatta'

Firenze, 13 giu. – (Adnkronos) – Poco più di un anno fa, il 4 giugno 2022, esordiva con l’azzurro della Nazionale maggiore a Bologna, nella sfida dei gironi di Nations League contro la Germania. Una stagione dopo, Davide Frattesi illumina con il suo sorriso l’aula magna di Coverciano, mentre risponde alle domande dei giornalisti pensando a quelle Finali proprio della competizione Uefa, che l’Italia dovrà affrontare da giovedì. A Enschede nei Paesi Bassi, nella casa del Twente, i ragazzi di Roberto Mancini scenderanno infatti in campo giovedì sera (calcio d’inizio ore 20,45) per la semifinale di Nations League contro la Spagna.

“Contro gli iberici dovrà essere un’Italia attenta, compatta e capace di ripartire. Ci sarà da soffrire, ma siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo”. Davide Frattesi ha le idee ben chiare e delinea punto per punto quali dovranno essere le caratteristiche azzurre per centrare la finale nel torneo. Le attenzioni poi si focalizzano sul suo reparto, il centrocampo: “Dovremo essere particolarmente concentrati sulle loro imbucate. Da sempre la Spagna ha un centrocampo di grande livello… Anche il nostro però è un gran bel reparto, forse il più completo che abbiamo”.

E in Nazionale Davide ha anche dei punti di riferimento a cui poter guardare… “Barella era un mio idolo e prima me lo studiavo attraverso i video. Ora lo guardo da vicino e proverò a rubargli ancora qualche segreto…” sorride Frattesi, che poi si sposta su un discorso più ampio legato al calcio italiano: “Noi italiani tendiamo a denigrare il nostro calcio, pensando che all’estero sia meglio: però i risultati parlano chiaro e anche se le finali sono state amare, il calcio italiano sta dimostrando di essere in grande ripresa”.

A questo proposito, la finale mondiale raggiunta dalla Nazionale Under 20 è un chiaro segnale: “Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi di Nunziata, che hanno effettuato un percorso fantastico. Adesso partirà anche l’avventura dell’Under 21 agli Europei e sono convinto che sarà una spedizione molto positiva. Mister Nicolato? È diventato come un amico… Ci sentiamo molto spesso”. Infine un pensiero su Silvio Berlusconi, che Davide Frattesi ha avuto il piacere di avere come presidente quando era al Monza: “Alla sua famiglia vanno le mie condoglianze. Quello vissuto nel club brianzolo è stato un anno stupendo: lo ricordo con affetto in quelle volte che è venuto a trovarci”.

Dopo aver vinto il proprio girone, in un raggruppamento ‘di ferro’ che comprendeva anche Ungheria, Germania e Inghilterra, l’Italia è approdata per la seconda volta consecutiva all’ultimo atto della manifestazione. Nell’autunno 2021 gli Azzurri vennero sconfitti in semifinale dalla Spagna, vincendo quindi la finale per il terzo posto contro il Belgio. Giovedì a Enschede ci sarà la rivincita, proprio contro le Furie Rosse, sperando di incrociare poi in finale la vincente dell’altra semifinale in programma tra i Paesi Bassi padroni di casa e la Croazia.

La finale di questa edizione della Nations League si disputerà al ‘De Kuip’ di Rotterdam domenica 18 giugno, alle 20,45. La Uefa ha reso noto il direttore di gara della sfida di giovedì contro la Spagna: sarà lo sloveno Slavko Vincic, che a Euro2020 ha arbitrato gli Azzurri ai quarti di finale contro il Belgio. Sarà coadiuvato dagli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto ufficiale il bosniaco Irfan Peljito. Al VAR, gli sloveni Nejc Kajtazovic e Matej Jug.