Calcio: fumata nera elezione presidente Lega Serie B, nuova assemblea a ottobre

Milano, 12 set. (Adnkronos) – Niente di fatto. Una fumata nera, è quella che arriva dall'Assemblea di Lega Serie B a Milano per l'elezione del presidente. Dopo cinque votazioni, e con Beppe Dossena che aveva ritirato la sua candidatura, non si è riusciti a raggiungere il quorum per l'elezione con nessuno dei candidati, rimasti (Vittorio Veltroni e Mauro Balata) che ha trovato i voti richiesti e all'unanimità l'assemblea ha chiuso la riunione di oggi ed ha dato mandato al Consiglio di convocare una nuova assemblea per il 9 ottobre in prima convocazione e il 10 in seconda. Nella quinta votazione il presidente uscente Mauro Balata è sceso a 8 voti (il quorum era a 11), con 10 schede bianche, un chiaro segno della volontà dei club di rimandare il tutto e con alcuni presidenti che ne hanno anche chiesto le dimissioni.