Calcio: Furlani, 'il grande Milan si è fatto in Europa, importante arrivare agli ottavi'

Milano, 28 nov. – (Adnkronos) – "È una partita importantissima e sono convinto che la giocheremo con un uomo in più, cioè il nostro pubblico. Si parla tanto del muro giallo di Dortmund, ma noi abbiamo quello rossonero". Così il Ceo del Milan Giorgio Furlani a poche ore dal match di Champions League contro il Borussia Dortmund. "Gli ottavi sarebbero di enorme importanza sportiva, il grande Milan si è fatto in Europa", aggiunge Furlani che annuncia la presenza al 'Meazza' di Jannik Sinner: "Non vedo l'ora di conoscerlo"