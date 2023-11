Calcio: Furlani, ‘pazzia totale tagliare il decreto crescita’**

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - “Decreto crescita? Noi ci troviamo, come calcio italiano, in una situazione in cui abbiamo tante forze contro di noi, dall’impossibilità di fare stadi, alla pirateria, effetti con centinaia di milioni di valore. Poi altre cose più piccole ma che ...

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Decreto crescita? Noi ci troviamo, come calcio italiano, in una situazione in cui abbiamo tante forze contro di noi, dall’impossibilità di fare stadi, alla pirateria, effetti con centinaia di milioni di valore. Poi altre cose più piccole ma che rendono il calcio italiano meno competitivo, dalla limitazione degli extracomunitari, contratti corti, e il decreto crescita è l’unica leva che lo rende più competitivo rispetto ad altri campionati. Il calcio non è un giocattolo, ma è una industria particolare che attrae capitali stranieri e che attraverso il Paese ha un ritorno di immagine. Grazie al decreto crescita, che c’è 2019, le squadre italiane sono riuscite ad attrarre talenti che prima non riuscivamo a permetterci e abbiamo avuto successo in Europa, il pool di diritti tv globali è incrementato e come società abbiamo incrementato partnership e sponsorizzazioni e abbiamo mantenuto il livello anche se in sofferenza, dei diritti tv, e stiamo guardando a investimenti in infrastrutture sportive. Sembra un controsenso e una pazzia andare a cambiare una norma che ci permette di andare verso la strada giusta ed ha insita nella parola che aiuta il paese a crescere, è una totale pazzia cancellarla”. Lo ha detto l’ad del Milan Giorgio Furlani parlando del Decreto crescita, al Social Football Summit.

“Purtroppo la Nazionale non è andata agli ultimi due mondiali e non per il decreto crescita. Le Nazionali giovanili invece hanno fatto bene. E se c’è preoccupazione se il decreto impatta su limitazione ai vivai, sediamoci ad un tavolo e parliamo. Noi come Milan siamo disposti a impegnarci e investire sullo sviluppo di calciatori giovani”, ha aggiunto l’ad rossonero.