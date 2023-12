Calcio: Furlani, 'Rennes? Sorteggio indifferente, se vogliamo vincere dobbiamo affrontarle tutte'

Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "Il sorteggio in Europa League? Era indifferente, se vogliamo andare a vincere dobbiamo affrontarle tutte". Così l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, a margine dell'assemblea della Lega Serie A, in merito al sorteggio di Euro...

Milano, 18 dic. – (Adnkronos) – "Il sorteggio in Europa League? Era indifferente, se vogliamo andare a vincere dobbiamo affrontarle tutte". Così l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, a margine dell'assemblea della Lega Serie A, in merito al sorteggio di Europa League che opporrà i rossoneri al Rennes. "Un bel lunedì? È bello aver vinto ieri, peccato per i due ragazzi che si sono fatti male (Pobega e Okafor ndr). Non è facile rimediare al problema infortuni, ci stiamo lavorando, per fortuna i giovani che sono entrati hanno avuto le loro possibilità e ottimi riscontri", aggiunge Furlani.