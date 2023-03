Calcio: futuro incerto per Conte, per bookie tornerà in Italia, Inter e Roma in pole

Calcio: futuro incerto per Conte, per bookie tornerà in Italia, Inter ...

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – L’eliminazione in Champions League contro il Milan, un’altra stagione senza titoli e soprattutto le continue polemiche nei confronti di squadre e società, rendono sempre più incerto il futuro di Antonio Conte al Tottenham. Il tecnico italiano, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe veder terminare la sua avventura agli Spurs già prima del finale di stagione e per gli esperti Sisal sembra maturo un rientro in Italia. Interessata al rientro di Conte è sicuramente l’Inter, non convinta dell’operato di Inzaghi e che, proprio con il pugliese in panchina, ha conquistato lo scudetto del 2020/21. Come riporta Agipronews, un’esperienza 2.0 in nerazzurro vale 9 volte la posta, stessa quota di un approdo alla Roma, alle prese con un Josè Mourinho ancora incerto sul proprio futuro in giallorosso e che potrebbe rifarsi sotto su un allenatore già seguito anni fa ai tempi della presenza di Francesco Totti nella dirigenza del club.