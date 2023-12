Calcio: Gagliardini replica a Rabiot, 'le cose di campo restano in campo'

Monza, 2 dic. - (Adnkronos) - "Le cose di campo rimangono in campo, non sui social. 'Ciama la mama!'". Così su Instagram il centrocampista del Monza Roberto Gagliardini replica al centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. Il nazionale francese ha pubblicato, sempre sull...

Monza, 2 dic. – (Adnkronos) – "Le cose di campo rimangono in campo, non sui social. 'Ciama la mama!'". Così su Instagram il centrocampista del Monza Roberto Gagliardini replica al centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. Il nazionale francese ha pubblicato, sempre sullo stesso social network, la foto dell'ex giocatore dell'Inter che gli esultava in faccia dopo il gol del momentaneo 1-1 con questa didascalia."Impara a rimanere sempre umile perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita, tutto è ancora possibile. Ricordati di questo".