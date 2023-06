Calcio: Galliani, 'al momento nessuno mi ha parlato del futuro del Monza'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Sul Corriere della Sera si analizza il futuro del Monza dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. L'impressione è che la famiglia, oggi, non sembrerebbe interessata a continuare ad investire nel club. Sull'argomento è intervenuto Adriano Galliani: &q...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Sul Corriere della Sera si analizza il futuro del Monza dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. L'impressione è che la famiglia, oggi, non sembrerebbe interessata a continuare ad investire nel club. Sull'argomento è intervenuto Adriano Galliani: "Per l'amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto quello che mi verrà richiesto in qualunque settore. Al momento nessuno mi ha proposto di candidarmi nel collegio elettorale di Monza né mi ha parlato del futuro del Monza calcio".