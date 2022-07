Calcio: Galliani, 'Icardi e Dzeko? Non abbiamo fatto pensieri'

Monza, 7 lug. – (Adnkronos) – "Icardi e Dzeko? Non abbiamo fatto pensieri su nessuno. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, una volta mi disse: 'Le notizie del mercato non smentirle, lasciale andare'. Non ci sentiamo offesi quando sentiamo i numeri di Barrow, di Dzeko o di Icardi".

Così l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani in merito alle voci di mercato che riguardano il club brianzolo.

"Questa è una neopromossa di proprietà di Silvio Berlusconi -sottolinea Galliani a margine della presentazione delle nuove divise-. E' il brand Berlusconi che dà quest'attenzione qui. Berlusconi nello sport ha voluto dire Milan per tanti anni. Noi siamo ancora piccoli, come società, ma abbiamo una grande proprietà". L'ad del Monza si esprime poi sull'obiettivo sportivo per la prossima stagione.

"Il decimo posto non è né un obiettivo minimo né un obiettivo massimo, è un obiettivo che è giusto darsi. Io sono cresciuto nelle aziende e le aziende devono darsi degli obiettivi, è una cosa normale. Penso che l'obiettivo sia il decimo posto. Poi non lo so se arriveremo un po' più su o un po' più giù. A me piace molto dare obiettivi, nonostante dicono che porti sfortuna. Secondo me no. Lo scorso anno ho avuto il coraggio di dire che avevamo un solo obiettivo: andare in Serie A.

E ci siamo riusciti":