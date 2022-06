Calcio: Galliani, 'Sensi ha un paio di giorni per decidere, speriamo possa arrivare'

Milano, 28 giu. – (Adnkronos) – "Intanto sono arrivati due giocatori come Ranocchia e Cragno. Sensi ieri è stato a casa mia, abbiamo parlato, gli ho lasciato un paio di giorni per decidere, speriamo possa arrivare". Com'è la situazione per Pinamonti? "Buonissimo giocatore, ma molto molto costoso.

Vediamo…". Pessina? "Forte anche lui, ma è un giocatore che costa molto". L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani si esprime così sul mercato del club brianzolo. Icardi? "E' un giocatore che ha stipendi e costi fuori portata", aggiunge Galliani a margine della premiazione per la promozione in Serie A avvenuta questa mattina presso la Regione Lombardia.