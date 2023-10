Calcio: Garcia, 'abbiamo una grande voglia di vincere contro il Milan'

Napoli, 28 ott. - (Adnkronos) - "Sappiamo che giochiamo in casa contro un avversaria diretta, abbiamo grande voglia di vincerla. Siamo su una striscia interessante, i giocatori lo sanno, è solo vincendo 2-3 partite di fila in campionato che miglioreremo la classifica". Così l...

Napoli, 28 ott. – (Adnkronos) – "Sappiamo che giochiamo in casa contro un avversaria diretta, abbiamo grande voglia di vincerla. Siamo su una striscia interessante, i giocatori lo sanno, è solo vincendo 2-3 partite di fila in campionato che miglioreremo la classifica". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del big-match del 'Maradona' con il Milan "Questo inizio di stagione dice che fuori casa siamo forti, ma in casa serve migliorare -aggiunge il tecnico francese-. Il Milan è forte sulle fasce, anche noi però abbiamo le catene di destra e sinistra forti, puntiamo sulle nostre qualità".