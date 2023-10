Calcio: Garcia, 'con la Fiorentina per blindare il terzo posto, Rrahmani quasi recuperato'

Napoli, 6 ott. – (Adnkronos) – "La gara più importante è sempre quella che arriva. Con la Fiorentina siamo a pari punti in classifica e vogliamo blindare il terzo posto: lo possiamo fare vincendo, battendo i viola che hanno fatto un inizio di stagione importante e di qualità". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa a due giorni dal match del Maradona contro la Fiorentina. Il tecnico francese non si sbilancia sulla formazione. "Valuto sabato per capire chi sta bene e chi no, per ora sembrano stare tutti bene. Abbiamo studiato la Fiorentina che cambia spesso giocatori di qualità, l'ho vista ieri sera nel modo di giocare che non cambia. È una squadra di qualità, forte offensivamente sui cross e di testa. Ci somiglia ma noi però siamo il Napoli e giochiamo in casa, abbiamo l'obiettivo di continuare la striscia di vittorie iniziata con l'Udinese. Ho detto ai ragazzi, se siamo capaci di farne tre di fila miglioriamo la classifica. Questo è il nostro obiettivo".

Garcia parla poi della tenuta difensiva della sua squadra: "Subiamo poche occasioni e concediamo pochi tiri agli avversari ma non è che finiamo tutte le partite senza subire gol. Dobbiamo migliorare". Juan Jesus e Gollini si rivedranno dopo la sosta, novità positive su Amir Rrahmani: "Si è allenato con noi oggi e sabato vediamo come sta: è quasi recuperato, non vale la pena rischiarlo ma se è disponibile non serve nemmeno lasciarlo fuori. Se ci sarà, non avrà i 90 minuti nelle gambe. Sicuramente la coppia Ostigard-Natan sta facendo benissimo". L'ex allenatore della Roma risponde poi alle parole dell'agente di Mario Rui: "Se rispondo ogni volta che c'è un agente che piange, passerò tutto il mio tempo a farlo. L'importante è il giocatore che vedo tutti i giorni, io parlo con lui e non con il procuratore. Ho chiarito con Mario Rui, lui non condivide quanto detto dal procuratore. Vorrebbe giocare di più, ma a me piace che sia motivato per avere più spazio perché è un giocatore importante. Posso solo dire che anche il Napoli ha gestito benissimo la cosa".

Infine predica pazienza su Lindstrom: "È arrivato tardi, non è semplice inserirsi anche perché il Napoli gioca in modo differente dall'Eintracht. Sta entrando negli schemi, può giocare sulle fasce e dietro una punta, ma quando è in campo deve migliorare il suo rendimento. Lasciamogli tempo, lui lavora bene in allenamento e io faccio di tutto per aiutarlo".