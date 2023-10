Calcio: Garcia, 'contro il Real dovremo essere umili e dare il 120%'

Napoli, 2 ott. – (Adnkronos) – "Siamo forti in tutti i reparti. Sarà una partita importante, dovremo essere umili e dare il 120% delle nostre qualità". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. "Loro sono stati bravi a prendere Bellingham per Benzema, uno che non gioca allo stesso posto, ma gioca dietro le punte -prosegue Garcia-. Sono stati bravi anche a prendere Joselu. Voglio dire che loro hanno tanti calciatori forti tecnicamente, ma anche alta e forte sui calci piazzati, quindi completa. Ma anche noi abbiamo tante possibilità in squadra". "La storia è il presente e il presente è il Napoli che incontra il Real Madrid. E' una di quelle gare che tutti sognano di giocare, pensiamo solo a questa partita. Sarà la quarta partita in nove giorni, un ritmo sicuramente esagerato per i giocatori, che sono a rischio a causa del calendario. Di Lorenzo, ad esempio, sarà alla settima partita in pochi giorni, contando anche la Nazionale. I calciatori devono concentrarsi solo alla partita che giocano, io invece devo pensare anche a quella dopo. Ora daremo tutto in Champions e poi avremo cinque giorni per riposare. Dovremo essere pronti fisicamente, perché col cuore sicuramente ci saremo", conclude il tecnico francese.