Calcio: Garcia, 'darò il meglio di me, sono motivato come sempre'

Napoli, 18 ago. – (Adnkronos) – "Darò il meglio di me, ma sono sereno, concentrato, per dare ai ragazzi delle chiavi per vincere le partite. Sono motivato, non dico come non mai, ma come sempre. Ora iniziamo, arriva la vera sfida". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone.