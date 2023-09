Calcio: Garcia, 'i tifosi sono con me, mi incoraggiano'

Napoli, 23 set. - (Adnkronos) - "Io ogni volta che incontro i tifosi in città mi incoraggiano, dicono che sono con me, parlo direttamente con loro. Poi lavoriamo ogni giorno per migliorare, ovviamente a Braga s'è vinto in maniera meritata ma dovevamo metterci al riparo con pi...

Napoli, 23 set. – (Adnkronos) – "Io ogni volta che incontro i tifosi in città mi incoraggiano, dicono che sono con me, parlo direttamente con loro. Poi lavoriamo ogni giorno per migliorare, ovviamente a Braga s'è vinto in maniera meritata ma dovevamo metterci al riparo con più gol. Il bicchiere è mezzo pieno perché vincere in trasferta in Champions non è mai facile, siamo messi bene ed attendiamo il Real in casa davanti ai nostri tifosi. Il pane quotidiano però è importante, non siamo contenti di essere quinti e dobbiamo vincere". Lo dice l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna.