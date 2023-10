Calcio: Garcia, 'il consiglio dei saggi l'ho fatto in ogni mio club...

Napoli, 6 ott. – (Adnkronos) – "Il consiglio dei saggi? Io l'ho sempre fatto in ogni mio club. È una mia abitudine e ho sempre cercato la collaborazione dei calciatori all'interno dello spogliatoio". Lo dice l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la Fiorentina. "La cosa certa è che ho sempre convocato io il consiglio dei saggi e mai al contrario, come ho letto da qualche parte -sottolinea il tecnico francese-. Io osservo e a volte mi diverto, ma quello che conta e che mi interessa è il rapporto con i miei giocatori".