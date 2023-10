Calcio: Garcia, 'Leao ottimo giocatore ma dobbiamo pensare a tutto il Milan'

Napoli, 28 ott. - (Adnkronos) - "Leao è un ottimo giocatore ma non è il solo, serve anche un piano anti-Pulisic e anti-Giroud. Dobbiamo pensare al Milan nel complesso". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Mil...

Napoli, 28 ott. – (Adnkronos) – "Leao è un ottimo giocatore ma non è il solo, serve anche un piano anti-Pulisic e anti-Giroud. Dobbiamo pensare al Milan nel complesso". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, allenato da Stefano Pioli con il quale il tecnico francese ebbe una discussione durante un derby di Roma. "Quello era un altro momento, con squadre diverse. È storia vecchia… Lui è un ottimo allenatore", aggiunge Garcia prima di commentare alcune statistiche della sua squadra. "Siamo primi in possesso, tiri, corner, allora normalmente la classifica dovrebbe essere migliore. Una cosa da migliorare è che subiamo pochi tiri ma prendiamo troppi gol, è anche vero però che stiamo migliorando. A Berlino non l'abbiamo subito, a Verona ce n'è stato uno di troppo ma siamo sulla buona strada".