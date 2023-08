Calcio: Garcia, 'non parlo di mercato, penso solo al match di domani'

Napoli, 18 ago. - (Adnkronos) - "Cosa mi aspetto ancora dal mercato? Posso solo parlare dei miei giocatori, Natan e Cajuste sono arrivati e posso parlare di loro. Gli altri sono giocatori di altre squadre e non parlo di loro. Questa non è una conferenza stampa sul calciomercato del Napol...

Napoli, 18 ago. – (Adnkronos) – "Cosa mi aspetto ancora dal mercato? Posso solo parlare dei miei giocatori, Natan e Cajuste sono arrivati e posso parlare di loro. Gli altri sono giocatori di altre squadre e non parlo di loro. Questa non è una conferenza stampa sul calciomercato del Napoli, chiedete a Meluso perché io penso solo alla gara di domani". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio stagionale in Serie A in trasferta contro il Frosinone.