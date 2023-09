Calcio: Garcia, 'Raspadori può giocare in tutti i ruoli d'attacco e anche da mezz'ala'

Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – "So che Raspadori ha giocato 70' da punta nella seconda partita dell'Italia, nella prima è entrato, fa parte delle sue soluzioni. Ho sempre detto che può giocare in tutti i ruoli in attacco, compreso il 9, ma può giocare anche mezz'ala per le sue qualità, per lui sarebbe meglio non essere solo una punta perché c'è Osimhen ed è difficile avere minuti. Lui è bravo dappertutto, lo useremo dove serve e dove c'è spazio. Ha giocato tanto, le prime due da titolare e entrato per primo nella terza, è importante per noi". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia, in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Genoa, in merito al ruolo di Giacomo Raspadori.