Calcio: Garcia, 'siamo tra i favoriti, non i favoriti'

Napoli, 18 ago. – (Adnkronos) – "Siamo tra i favoriti, non i favoriti. Se tutti i favoriti avessero vinto i campionati… allora il Napoli non avrebbe vinto l'anno scorso. Si sono rinforzate tutte, partiamo sulla stessa linea". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone, valido per la prima giornata di Serie A. "Noi abbiamo tutti tranne Kim che è stato sostituito e la squadra che giocava l'anno scorso è ancora qua -aggiunge Garcia- Poi abbiamo portato freschezza con Natan e Cajuste, hanno grande voglia e saranno un riferimento anche per chi c'è già. Dovranno dimostrare, gli altri forse pensano di non dover dimostrare più ma per me partono tutti sulla stessa linea, ho 5 cambi, ho qualità, e intendo usare tutti i cambi".