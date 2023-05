Calcio: Gasperini, 'Atalanta in emergenza ma fatto ottima gara, sconfitta decisa da episodi'

Bergamo, 7 mag. - (Adnkronos) - "Siamo arrivati con tanti giocatori infortunati nello stesso reparto, eravamo in emergenza ma la squadra ha fatto un'ottima gara anche dopo l'1-0. Sono partite così, oggi gli episodi non sono stati favorevoli anche se ne abbiamo creati tanti. Abb...

Bergamo, 7 mag. – (Adnkronos) – "Siamo arrivati con tanti giocatori infortunati nello stesso reparto, eravamo in emergenza ma la squadra ha fatto un'ottima gara anche dopo l'1-0. Sono partite così, oggi gli episodi non sono stati favorevoli anche se ne abbiamo creati tanti. Abbiamo giocato per vincere e un nostro gol avrebbe cambiato la partita". Lo dice l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta per 2-0 in casa contro la Juventus.

"La squadra sta bene, siamo rammaricati per la sconfitta vista anche la prestazione. Ma di fronte c'era una squadra che difficilmente sbaglia quando ci sono certi match -aggiunge il tecnico di Grugliasco al microfono di Sky Sport-. Noi dobbiamo essere soddisfatti per come si sta esprimendo la squadra e anche per la classifica, ci sono però ancora 4 partite importanti. Noi dobbiamo giocare questo finale di campionato come abbiamo sempre fatto". Infine sulle condizioni di Boga uscito per infortunio dopo pochi minuti dal suo ingresso. "Ha una distorsione alla caviglia molto importante, è molto gonfia. Purtroppo ci sono momenti in cui perdi anche due giocatori proprio nella settimana in cui hai tre partite, fa parte del calcio ma chi ha giocato oggi ha creato tanto".