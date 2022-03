Calcio: Gasperini, 'Champions? Davanti viaggiano forte ma ci sono ancora tante partite'

Bergamo, 13 mar. – (Adnkronos) – "Quelle davanti viaggiano forte ma ci sono ancora tante partite e tanti punti in palio. In questo momento non riusciamo a tenere quel ritmo, bisogna vedere se saremo capaci di ripetere quanto fatto nel girone d'andata, le gare sono molto più combattute, dobbiamo giocare partita dopo partita.

Da questo match la squadra ne esce a testa alta, con la maglia sudata". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il pareggio per 0-0 in casa con il Genoa che allontana gli orobici dal quarto posto e dalla zona Champions League.

Nelle ultime dieci partite, in sei l'Atalanta non ha fatto gol. "Sì ma ne prendiamo di meno -sottolinea il tecnico di Grugliasco-. La coperta è sempre un po' corta.

È presto per parlare di obiettivi, ma noi dobbiamo ancora recuperare una partita, vedremo quando verrà giocata, sarà un campionato che si giocherà punto a punto fino alla fine, dobbiamo pensare al nostro percorso. Diamo sempre molto, cercheremo di fare il massimo per fare più punti possibili".