Calcio: Gasperini, 'con lo Sturm Graz partita importante ma non decisiva'

Bergamo, 8 nov. – (Adnkronos) – "Quella di domani è una partita importante ma non ancora determinante. Speriamo di fare un buon risultato affinché diventi decisiva quella con lo Sporting". Lo dice l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League in casa con lo Sturm Graz. "In Europa trovi squadre veloci, abituate a giocare per fare gol -aggiunge il tecnico di Grugliasco ai microfoni di Sky Sport-. Hanno ottime potenzialità in attacco, sono una squadra giovane e noi abbiamo avuto un calo di convinzione: avevamo la gara in mano e alla fine abbiamo pareggiato una partita che era da vincere. Ora si riparte da 0-0, contro una squadra insidiosa e c'è bisogno di un'Atalanta attenta e concentrata". Cinque le assenza in casa orobica: oltre ai lungodegenti Tourè e Palomino, mancheranno Scalvini, Ruggeri e De Ketelaere: "Non sono infortuni gravi, capita quando hai partite così ravvicinate, vale per tutte le squadre. Ora è capitato a noi ma cercheremo di superare bene l'emergenza".