Calcio: Gasperini, 'Lipsia pericoloso ma vogliamo vincere, semifinale sarebbe traguardo storico'

Bergamo, 13 apr. – (Adnkronos) – "Il Lipsia è un avversario pericoloso, non devi mai lasciare a loro campo. Entrambi dobbiamo vincere, domani deve uscire un vincitore, non so se nei 90' o nei 120', ma proveremo a vincere. E' chiaro che per noi sarebbe un traguardo storico e fantastico".

Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia. "Due anni fa eravamo a un minuto dalla semifinale di Champions, quello è stato il momento più in alto in Europa che abbiamo raggiunto. Se arriveremo in semifinale raggiungeremo un obiettivo che rimarrà scritto e sarà ricordato", aggiunge Gasperini.