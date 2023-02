Calcio: Gasperini, 'Napoli a parte tutte hanno alti e bassi, a San Siro per fare buona prova'

Bergamo, 25 feb. - (Adnkronos) - "Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati, ma è un campionato in cui - a parte il Napoli - tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell'...

Bergamo, 25 feb.

– (Adnkronos) – "Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati, ma è un campionato in cui – a parte il Napoli – tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell'equilibrio del campionato". Lo dice l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Milan a San Siro. "Il discorso di tutta la stagione è uno: se siamo una grande siamo delusi da alcuni risultati, se siamo una piccola non dobbiamo essere delusi.

Io sono molto soddisfatto: dobbiamo accantonare la partita scorsa con il Lecce per fare una buona prova", aggiunge il tecnico nerazzurro prima di parlare delle caratteristiche dei rossoneri. "Le conosciamo bene, noi patiamo la velocità di Leao e Theo Hernandez. Il gioco aereo di Giroud, la rapidità e la tecnica di Diaz sono altre armi. Ma anche noi abbiamo qualità che possono dare fastidio". Gasperini non svela se proporrà il tridente: "Variamo tra due moduli, può essere così dall'inizio o a gara in corso.

È tutto da valutare, abbiamo fatto buone partite e alcune in cui sembravamo essere in ritardo. Palomino titolare? Non lo so, vedrete la formazione domani". Infine sulle condizioni di Zapata: "Ha ricominciato a correre, speriamo di recuperarlo la prossima settimana, faremo un test".