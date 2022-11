Calcio: Gasperini, 'Napoli ha grande qualità, servirà un'Atalanta forte'

Bergamo, 4 nov. – (Adnkronos) – "Il Napoli è sorprendente per quello che ha espresso come qualità di gioco, la coralità della squadra e anche per questi nuovi giocatori che sono arrivati. Gli hanno dato un maggiori impulso". Lo dice l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro gli azzurri di Spalletti.

"I meriti del Napoli sono stati elencati da tutti, noi domani dobbiamo fare qualcosa di forte e positivo per fare risultato -sottolinea il tecnico di Grugliasco-. Quest'anno siamo un po' più teneri nei contrasti e nel recuperare palla, nell'andare a prendere l'avversario. Domani dipenderà dal modo in cui riusciremo a limitare la loro qualità di gioco per proporre poi ciò che riusciamo a fare".