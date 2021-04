Calcio: Gasperini, 'ottima partita ma con l'espulsione si è complicata'

Roma, 22 apr. – (Adnkronos) – "Era una partita che fino all'espulsione l'Atalanta ha condotto bene. Con l'espulsione si è complicata anche se in dieci abbiamo avuto le nostre occasioni. Usciamo con quattro punti fra Juventus e Roma che forse all'inizio li avremo sottoscritti.

E' innegabile che questa partita poteva e doveva essere chiusa". L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta così il pareggio per 1-1 contro la Roma.

"Abbiamo fatto un'ottima gara ma non abbiamo raccolto quello che era alla nostra portata. Siamo rammaricati. La corsa Champions è serrata e aver perso due punti stasera, anche se alla vigilia poteva sembrare un buon risultato, non lo è -aggiunge Gasperini a Dazn-. In occasione del pari c'è stato un qui pro quo, lui ha approfittato di qualche spazio.

Sappiamo che ha questo tiro importante, ha trovato questo gol e abbiamo pareggiato".