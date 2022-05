Calcio: Gasperini, 'pronto a diventare il Ferguson dell'Atalanta'

La Spezia, 8 mag. – (Adnkronos) – Gasperini il nuovo Ferguson di Bergamo? "Sono pronto, ho il contratto ma arrivati a fine stagione è giusto sentire le idee e la volontà della società. Sono legato a questo ambiente, se deve esserci qualcosa di contrario non creerò io opposizioni".

Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 in trasferta sullo Spezia. "Ora finiamo il campionato, poi ci siederemo e cercheremo di capire le idee della società per i prossimi anni. Sono convinto che l'Atalanta abbia la possibilità di guardare al futuro con occhio favorevole", aggiunge Gasperini.