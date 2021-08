Calcio: Gasperini replica a Gomez, 'lui mi ha aggredito e mancato di rispetto a proprietà'

Bergamo, 18 ago. – (Adnkronos) – "I comportamenti e gli atteggiamenti di Gomez, in campo e fuori, erano diventati inaccettabili per l’allenatore e per i compagni. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club".

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini replica così all'intervista di Alejandro 'Papu' Gomez alla 'Nacion' nella quale lo ha accusato di averlo aggredito nell'intervallo di una partita. "Mi auguro che Gomez possa continuare a far parlare di sé con le prestazioni, come faceva all’Atalanta", aggiunge Gasperini a gazzetta.it.