Calcio: Gatti, 'firma con la Juve mi ha cambiato la vita'

Frosinone, 31 mar. -(Adnkronos) – "È stato molto piacevole, un segno di riconoscenza, qualcosa che ti cambia la vita e io questa sensazione l’ho provata firmando con la Juventus e ancora non me ne sto rendendo conto, visto che non sono ancora andato a Torino.

Però mi rendo conto che sia dentro che fuori dal campo la mia vita è cambiata". Il difensore del Frosinone Federico Gatti torna con queste parole sul mercato di gennaio dove il giocatore piaceva a Milan, Napoli e Torino e poi ha firmato per la Juventus dove potrebbe raccogliere l'eredità di Chiellini e Bonucci. "Non voglio nemmeno essere paragonato a calciatori che hanno 300-400 partite, per loro sarebbe un insulto -sottolinea il 23enne piemontese a Sky Sport-.

Se avrò la possibilità di andare alla Juve cercherò di prendere il meglio da entrambi e da tutto il mondo Juve". "Il mio obiettivo è arrivare il più in alto possibile, senza mettermi limiti. Il giorno in cui smetterò di giocare voglio poter dire di aver dato tutto e di non avere rimpianti", conclude Gatti.