Milano, 29 set. (askanews) – “Se non ci qualifichiamo in Europa vado a casa”. Gennaro Gattuso si è presentato carico all’appuntamento con il primo giorno da allenatore dell’Olympique Marsiglia: “Nel mio contratto c’è una opzione legata alla qualificazione in Champions, quindi dobbiamo finire tra le prime 4. Dobbiamo garantire ai tifosi la felicità”.